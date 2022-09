Ex de Neymar, Bruna Biancardi arrasa ao deixar a lingerie à mostra

Bruna Biancardi aparece com sutiã de renda branca em novas fotos e recebe elogios dos fãs

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 14h56

Ex-namorada do jogador de futebol Neymar Jr, a influenciadora digital Bruna Biancardi seduziu os fãs ao mostrar novas fotos com look ousado. Desta vez, a beldade apareceu com o sutiã à mostra ao fazer um ensaio no jardim.

Nas imagens, Biancardi mostrou sua boa forma ao posar com um sutiã branco de renda e shorts jeans para uma nova campanha. Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Tão linda”, disse um seguidor. “Gata”, escreveu outro. “Linda demais”, declarou mais um.

Fim do namoro de Bruna Biancardi e Neymar Jr

A separação de Bruna Biancardi e Neymar Jr foi confirmada por ela nas redes sociais após alguns rumores circularem pela internet. Bruna se pronunciou no Instagram para acabar com os boatos sobre o motivo do término.

"Sempre fui muito na minha e vocês sabem disso, mas como toda hora estão me envolvendo em fofocas, prefiro deixar claro por aqui que eu não estou mais em um relacionamento - já faz algum tempo - e não, não houve traição", afirmou ela.

Em seguida, Bruna comentou que sente muito carinho pelo atleta e por sua família. "Não acreditem em tudo que aparece por aí... Tenho muito carinho por ele e por toda a família!. Por favor parem de envolver meu nome :) Obrigada!", concluiu.

