Ex-BBB Thais Braz mostra corpo real na praia e chama muita atenção

Ex-integrante do BBB 21, a modelo Thais Braz foi clicada de biquíni preto no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 08h45

Sucesso na edição de 2021 do Big Brother Brasil, a modelo Thais Braz (29) sempre se destacou pelo seu charme e excelente forma física.

Na tarde desta quarta-feira, 26, a dentista que já esteve confinada no reality show da TV Globo foi fotografada pelos paparazzi na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Com um biquíni preto, shorts curtinho e boné combinando com o look, a morena mostrou o corpão ao fazer um passeio com algumas amigas pela cidade maravilhosa.

E por falar no BBB, Thais Braz está sempre ao lado dos colegas que fez no programa, provando que a amizade que rolou dentro da última edição, dura até hoje para vários deles.

Confira a ex-BBB Thais Braz no Rio de Janeiro!

