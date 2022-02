Ex-BBB Thais Braz esbanja corpão e marquinha de bronze em maiô cavado: ''Sextou''

Com maiô branco ousado, Thais Braz eleva a temperatura nas redes sociais com curvas esculturais

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 15h50

Nesta sexta-feira, 11, Thais Braz (29) deixou seus seguidores babando com o visual para curtir o dia ensolarado com bastante estilo.

A ex-BBB apareceu com um maiô branco cavadíssimo e, com uma levantada estratégica, exibiu a marquinha do bronzeado.

“Sextou”, escreveu ela na legenda da publicação, que logo fez a temperatura nas redes sociais subir com o corpão invejável.

Nos comentários, não faltaram elogios por parte dos fãs. “Gata demais”, disse um. “Mulherão”, declarou outro. “Toda perfeita”, disparou mais um.

Recentemente, a modelo celebrou seu aniversário de 29 no Rio de Janeiro e ganhou homenagens carinhosas de seus ex-colegas de confinamento do Big Brother Brasil.