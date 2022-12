Ex-BBB Pocah choca ao balançar bumbum freneticamente em fio-dental: ''Delícia''

Cantora Pocah compartilhou vídeo rebolando de biquíni e impressionou com corpaço escultural

A ex-BBB Pocah (28) roubou a cena na rede social ao compartilhar um vídeo nesta terça-feira, 13, dançando muito. Ao som de sua música, Avisa Lá, com Anitta (29) e Lexa (27), a cantora apareceu colocando seu corpaço para jogo.

No registro ousado, a artista surgiu rebolando muito seu bumbum e chamou a atenção ao protagonizar o momento usando um look de praia. De biquíni fio-dental e saia vazada, ela ostentou seu corpaço escultural.

"AI QUE DELÍCIA! já ouviram AVISA LA hoje?", disse Pocah na legenda do vídeo que logo lhe rendeu uma chuva de comentários.

Impressionados com o rebolado e beleza da famosa, os internautas logo a encheram de elogios. "Esse vídeo tem um total de zero defeitos", escreveram os fãs. "Magnífica", enalteceram outros.

Pocah conta que sofreu acidente de carro mas tranquiliza seguidores

A cantora Pocah revelou em suas redes sociais que sofreu um acidente de carro. Em seus stories, ela tranquilizou os fãs, dando detalhes sobre o que aconteceu na situação toda.

“Simplesmente o motorista do lado dormiu no volante e quase jogou a gente longe”, disse a funkeira em seus stories de seu perfil oficial no Instagram. “Foi livramento de Deus! Quem me protege não dorme“, completou a morena.

Em seu Twitter, ela escreveu: “Quem me protege não dorme”, disse. “Que bom que você está bem minha menina! Um susto mesmo”, disse uma seguidora. “Foi só um susto musa, graças a Deus você está bem”, comentou outra. “Que Deus te proteja e te guarde sempre Pocah! Amo você”, exaltou uma terceira fã da cantora.

