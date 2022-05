Ex-BBB Paulo André surge sem camisa e Linn da Quebrada deixa comentário ousado

Ex-BBB Paulo André sensualiza em novas fotos com o peitoral de fora e recebe vários elogios

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 10h58

O ex-BBB e atleta Paulo André (23) agitou as redes sociais na noite de quarta-feira, 25, ao mostrar novas fotos sem camisa. Ele contou que pegou pesado no treino do dia e aproveitou o intervalo para exibir sua ótima forma física.

O atleta fez selfies sem camisa na academia e deixou os fãs babando. Inclusive, a ex-BBB Linn da Quebrada (31) não resistiu e deixou um comentário inusitado na foto do rapaz.

“Oi amor, achei que tinha mandado essa só para mim no zap”, disse ela.

Confira as fotos de Paulo André: