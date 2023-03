Ex-BBB Paula Freitas surpreende com look para desembarcar no Rio de Janeiro

A ex-BBB Paula Freitas compartilhou em suas redes sociais fotos do look escolhido para viajar ao Rio de Janeiro

Nesta sexta-feira, 31, Paula Freitas surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram seu look de viagem.

A ex-BBB desembarcou no Rio de Janeiro para compromissos no final de semana com um look estiloso e deslumbrante.

Paula vestia um conjunto de moletom composto por uma camiseta de manga cumprida lilás e calça de moletom da mesma cor.

A participante do BBB 23 ainda usava óculos escuros e um tênis branco, que combinava com a mala dela, também branca.

“Bom dia, RJ! Cheguei para os compromissos do final de semana! Quem vem comigo?”, escreveu a ex-BBB que entrou no programa pela Casa de Vidro.

Os seguidores de Paula adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários! “Perfeita”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Muito maravilhosa ela”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FREITAS (@paulafreitas)

Novo visual!

Outra ex-BBB surgiu toda repaginada e surpreendeu seus seguidores nas redes sociais. Key Alves mudou completamente o visual e surgiu loira.

Após passar oito horas no salão, a jogadora de vôlei recebeu uma chuva de elogios ao compartilhar fotos do novo visual.