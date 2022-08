Ex-BBB Paula Amorim passa a tesoura no cabelo e exibe novo visual

Ex-BBB Paula Amorim conta que cortou o cabelo sozinha em casa: 'Transição finalizada'

CARAS Digital Publicado em 10/08/2022, às 19h00

A ex-BBB Paula Amorim encantou seus fãs ao revelar que está com novo visual! Nesta quarta-feira, 10, ela apareceu com o cabelo mais curto e contou que cortou os fios em casa.

Paula Amorim decidiu cortar as pontas do cabelo e aderiu ao visual na altura dos ombros. “Puerpério, eu e meu cabelo cortado com tesourinha de unha. Por mim mesma, transição finalizada”, disse ela.

Paula Amorim é mamãe do recém-nascido Theo, fruto do relacionamento com Breno Simões. Paula Amorim deu à luz Theo em 16 de junho em uma maternidade de Sâo Paulo. O bebê veio ao mundo às 19h56, com 3,1kg e 49 cm.

Veja o novo visual de Paula Amorim:

