Ex-BBB Paula Amorim esbanja beleza ao surgir de biquíni em passeio com o filho na praia

A ex-BBB Paula Amorim exibiu o corpo sarado ao mostrar as fotos do passeio na praia com o filho, Theo

Paula Amorim(33) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 9, ao surgir de biquíni durante um passeio por Fernando de Noronha com o noivo e o filho.

A ex-BBB compartilhou no feed do Instagram uns registros da primeira vez de seu filho, Theo (seis meses), fruto de seu relacionamento com Breno Simões (34), na praia, e contou como o herdeiro reagiu ao entrar no mar e também eu brincar na areia com o papai.

"Registros da primeira vez do Theo na praia. Ele é um bebê tranquilo, adorou colocar o pezinho na areia e entrou numa boa no mar. Não ficamos muito tempo por causa do sol que estava bem quente, mas já deu pra ver que Tetheo vai curtir bons dias de praia com os papais aqui", escreveu ela na legenda da publicação.

Os registros de Theo na praia e de Paula de biquíni arrancou elogios dos internautas. "Que lindos", disse uma seguidora. "Não tenho estrutura para tanta beleza desse bebê", comentou outra. "Que corpo, Paulinha. Parabéns", elogiou uma fã.

Confira os registros de Paula Amorim na praia com a família:

Primeira viagem em família

Paula Amorim utilizou as suas redes sociais para compartilhar com os seguidores como foi a primeira viagem do seu filho, Theo. A ex-BBB contou sobre as táticas que ela adotou para distrair o bebê durante a viagem e encantou ao compartilhar fotos de Theo durante o trajeto.

"Nossa primeira viagem de carro com o Theo. Escolhemos sair na hora da soneca dele para ver se ele dormia no carro e funcionou! Poucos minutos depois que saímos ele já tinha dormido e foi assim metade da viagem...", relatou ela em um trecho da postagem.

