Ex-BBB Nati Casassola exibe a virilha ao dispensar a roupa em foto

A ex-BBB Nati Casassola abusa da sensualidade ao dar zoom no quadril em foto sem roupas

A ex-BBB Nati Casassola arrancou suspiros e elogios dos seus fãs nesta sexta-feira, 31, ao ostentar a sua beleza em fotos sensuais. A estrela apareceu em dois cliques ousados em um post nas redes sociais.

Em uma das fotos, a loira apareceu com um maiô pink cavadíssimo e deixou a virilha à mostra. Em outro momento, ela deu um zoom na região do quadril ao aparecer totalmente sem roupas. “Se a priemira foto está linda tem que ver a segunda”, afirmou ela na legenda. As fotos foram feitas pela fotógrafa Carola Guglielmi.

Nos comentários, ela foi muito elogiada pelos fãs. “Tá linda demais”, disse um seguidor. “Beleza demais”, comentou outro. “Espetáculo de mulher”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nati Casassola (@naticasassola)

Ex-BBB Key Alves surge com novo visual

A ex-sister Key Alves (23) mudou o visual! Depois do BBB 23 e do La Casa de Los Famosos, ela abandonou o cabelo castanho e apareceu loira nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, a atleta compartilhou registros da mudança e arrancou elogios dos seguidores com os cabelos loiros. "Voltei", disse Key ao postar série de cliques do novo visual após sumiço da web.

Em entrevista ao Gshow, Key contou o que a motivou trocar a cor do cabelo: "O loiro me traz lembranças ótimas e é onde eu consigo a minha virada de chave, é onde tenho coragem e faço tudo acontecer para minha melhor versão".

"A atual fase da Key Alves é conquistar o mundo, então estou indo loira e mais bonita, pronta para os trabalhos. Esses dois realities foram experiências e currículos na minha vida, mas vou continuar com meus projetos e jobs. Vem muita coisa nova por aí", prometeu ainda.