Ex-BBB Natália Deodato exibe corpaço fora do comum ao posar de biquíni vermelho: "Maravilhosa"

A ex-BBB Natália Deodato roubou a cena na web no último domingo, 28, ao exibir o corpaço fora do comum em fotos

No último domingo, 28, a ex-BBB Natália Deodato (22) roubou a cena na web ao posar belíssima de biquíni vermelho. Através de suas redes sociais, Natália mostrou o corpaço fora do comum e surpreendeu seus seguidores.

No seu perfil no Instagram, Natália Deodato publicou uma série de fotos em que aparece de biquíni, curtindo o dia ensolarado em uma cachoeira.

Nos registros, Natália apareceu com um biquíni mínimo vermelho, e claro, surpreendeu a web com a beleza: "Hoje eu só vim agradecer por tudo que Deus me fez. Quem me conhece sabe o que vivi e o que passei, o tanto que ralei para chegar até aqui. Viva mãe natureza", escreveu na legenda do post.

Nos comentários do post, fãs e seguidores de Natália Deodato aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da ex-BBB: "Maravilhosa demais", escreveu um. "Que gataaa", disse outro. "Uma verdadeira musa", destacou o terceiro.

Veja as fotos de Natália Deodato de biquíni:

Natália Deodato exibe corpaço ao apostar em top brilhante e saia colada

No último final de semana, para curtir o show comandado por Wesley Safadão (33) e com apresentações de vários cantores famosos, Natália Deodato elegeu peças curtinhas e chamou a atenção. De top brilhante e saia azul justinha, ela ostentou seu corpaço escultural.

No último mês, a ex-BBB deu um show de beleza nos Lençóis Maranhenses ao posar de biquíni azul. Usando o modelo fio-dental, a influenciadora roubou a cena no local com suas curvas turbinadas. De costas, ela ostentou seu bumbum empinado.

