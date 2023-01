Ex-BBB Natália Deodato exibe bumbum perfeito em cliques de biquíni fio-dental: "Que corpão"

A ex-BBB deixou os seguidores das redes sociais babando ao postar cliques de biquíni e exibir suas curvas impecáveis

A ex-BBB Natália Deodato(22) elevou a temperatura das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 9, ao recordar alguns cliques de uma viagem que realizou recentemente.

Em seu perfil no Instagram, a modelo e influenciadora digital publicou algumas fotos em que aparece fazendo pose na praia, usando um biquíni fio-dental roxo, e deixou os fãs babando ao exibir sua barriga sarada e o bumbum avantajado.

Ao dividir os registros, a ex-participante do Big Brother Brasil 22 confessou que já está com saudades do tempo que passou em Fortaleza. "Só para dizer que já estou com saudade dessa viagem incrível", falou a ex-sister na legenda da publicação.

Os internautas exaltaram a beleza de Natália na legenda da publicação. "Deusa linda", disse uma seguidora. "Essa mulher é demais", elogiou outra. "É tanta beleza numa só mulher. Perfeita", comentou uma fã. "Que corpão maravilhoso", falou mais uma.

Na última quinta-feira, 5, Deodato exibiu sua boa forma impecável ao compartilhar um vídeo dançando a coreografia da nova música de Luísa Sonza. Na postagem feita no Instagram, ela aparece rebolando ao som de MAMA.CITA (hasta la vista) usando um fio-dental na cor roxa. A ex-sister deixou a web boquiaberta com o seu corpão escultural ao mostrar todo o seu gingado de vários ângulos.

Confira os cliques de Natália Deodato de biquíni fio-dental na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natália Deodato 🐆 (@natalia.deodato)

