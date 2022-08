Ex-BBB Maria posa de biquíni e impressiona internautas com o corpão: "Maravilhosa"

Cantora e ex-BBB Maria posou de biquíni na última terça-feira, 30, e impressionou a web ao exibir o corpo escultural

Na última terça-feira, 30, a ex-BBB Maria (21) usou suas redes sociais para exibir seu corpo definido em uma foto de biquíni.

Através de seu perfil no Instagram, Maria compartilhou duas fotos sentada na borda da piscina. De biquíni mínimo, roxo, e, claro ex-BBB roubou a cena entre seus seguidores.

Na legenda da publicação, Maria aproveitou o espaço para falar sobre o tempo frio: "O sol resolveu tirar férias e eu já tô com saudade", escreveu no post.

Nos comentários, os fãs e amigos da ex-BBB, aproveitaram para enaltecer a beleza de milhões de Maria: "Muito gata", escreveu um internauta. "Sempre maravilhosa", destacou outro. "Lindaaa", disse o terceiro.

Veja as fotos de Maria:

Maria abre o jogo sobre emagrecimento após o BBB 22

Recentemente, a ex-BBB Maria abriu uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram e foi questionada sobre ter emagrecido após o Big Brother Brasil 22, da Globo. Ela contou que seu peso está mudando nos últimos tempos e criticou quem comenta sobre o corpo do outro.

Tudo começou quando uma fã escreveu: “Por que você é tão magrinha assim? Seu corpo é lindo, passa a dieta toda pra gente”. Então, a artista respondeu que não iria passar a dieta e explicou sua mudança na forma física.

"Há dois anos eu venho perdendo e ganhando peso com muita rapidez por questões de saúde. Eu engordei bastante antes de entrar no programa e emagreci bastante desde que entrei. As pessoas comentam muito quando me vêem pessoalmente, eu acho bem estranho...", declarou.

