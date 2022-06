Ex-BBB Lumena impressiona ao mostrar boa forma em biquíni fio-dental: ''Tá autorizado?''

De férias, ex-BBB Lumena Aleluia impressiona ao mostrar curvas esculturais em biquíni fio-dental em vídeo

Redação Publicado em 13/06/2022, às 13h45

A ex-BBB Lumena Aleluia (31) atraiu todos os olhares para ela nas redes sociais nesta segunda-feira, 13, ao gravar um vídeo durante suas férias em Fortaleza, capital do Ceará.

Na frente do espelho, a DJ posou exibindo toda a sua beleza com um biquíni azul fio-dental com a parte de baixa preta. No vídeo, ela faz caras e bocas ao exibir seu corpo malhado.

Além do mais, ela aproveitou o momento para mandar um recado aos seguidores: "Resuminho da minha passagem por Fortaleza. Só agradecer pelo carinho e energia de geral que faz acontecer o fervo. Tá autorizado?", brincou ela ao lembrar o bordão criado por ela durante o BBB 21.

Nos comentários, é claro, ela foi muito elogiada pelos fãs, todos impressionados com a sua beleza: "Tá autorizada ser maravilhosa assim", brincou um admirador. "Oh mulher linda", continuaram.

Lumena Aleluia impressiona ao mostrar curvas esculturais em biquíni fio-dental em vídeo: