Ex-BBB Leka surge de biquíni fininho e ostenta a barriguinha sarada na web

Ex-BBB Leka mostra fotos de suas férias na Europa e a boa forma rouba a cena em fotos de biquíni

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 14h00

A ex-BBB Leka Begliomini, que participou da primeira edição do reality show na Globo, agitou as redes sociais ao mostrar fotos de suas férias na Europa. A estrela foi viajar com a família e abriu um álbum de fotos com vários momentos do passeio especial.

Nas imagens, ela atraiu os olhares ao ostentar sua boa forma. A beldade apareceu com vestidos justos e também só de biquíni ao aproveitar o verão europeu.

"Eu queria que essa fantasia fosse eterna, quem sabe um dia a paz vence a guerra, e viver será só festejar. Tendo que lidar com a tristeza de deixar esse lugar", disse ela.

Veja as fotos da viagem da ex-BBB Leka: