Ex-BBB Larissa Santos deixa pouco para a imaginação ao usar biquíni fio-dental

Ex-BBB Larissa Santos capricha nas poses ao usar biquíni fio-dental e calça com transparência: 'Que dia'

A ex-BBB Larissa Santos deixou o corpão sarado à mostra ao compartilhar um novo álbum de fotos nas redes sociais nesta semana. A estrela está nos Lençois Maranhenses para participar das celebrações do São João da Thaynara OG e aproveitou o tempo livre para fazer um novo ensaio fotográfico.

Desta vez, a estrela deixou pouco para a imaginação dos fãs ao aparecer com look ousado. Ela posou com biquíni pink estilo fio-dental e calça branca com transparência. O modelito destacou o corpo sequinho dela e suas curvas impecáveis.

Tanto que os fãs se derretaram em elogios para a ex-BBB nos comentários do post. “Eita como é linda”, declarou um seguidor. “Que perfeição é essa, meu povo? É a gata Larissa Santos”, afirmou outro. “Zero defeitos”, comentou mais um.

Vale lembrar que Larissa Santos confirmou o fim do romance com Fred Bruno no final de maio. Após rumores na última semana sobre o término, ela afirmou que eles se separaram em um recado nas redes sociais.

“Oi, meus amores. Não queria falar sobre esse assunto em um dia tão especial, que é minha festa aqui no sul, mas vamos lá: Quero sempre ser transparente com todos vocês. Por isso, em respeito a todos os que gostam de mim, que me conheceram no programa e que me acompanham aqui nas redes sociais, venho dividir que infelizmente eu e Fred não seguimos mais juntos. Quero agradecer aos fãs pelo apoio, carinho e força de sempre. Obrigada, de coração por tudo”, disse ela.

Por sua vez, Fred também se pronunciou sobre o término. “Um dos meus maiores compromissos na vida e na internet é o de sempre ser muito sincero e ter o coração aberto com todo mundo que me acompanha, por isso divido com vocês que Larissa e eu não seguimos com a relação que tivemos nos últimos meses. Desde o início das nossas participações no BBB e também aqui fora, vocês puderam acompanhar um relacionamento de muito respeito, parceria e cumplicidade. Dividimos grandes momentos daquela que, com certeza, foi a jornada mais maluca e uma das mais especiais das nossas vidas e isso vai ficar marcado pra sempre. Aos fãs, só tenho a agradecer por todo o suporte, torcida e carinho”, esclareceu ele.