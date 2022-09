Ex-BBB Laís Caldas choca ao mostrar antes e depois do rosto: ''Diferença grande''

Na rede social, ex-BBB Laís Caldas impressionou ao mostrar transformação de seu rosto ao longo dos anos após procedimentos

Redação Publicado em 29/09/2022, às 07h46

A ex-BBB Laís Caldas (31) impressionou ao mostrar como o seu rosto mudou durante os últimos anos. Nesta quarta-feira, 28, a médica compartilhou montagens comparando seu antes e depois e chocou a transformação.

Nos registros publicados pela dermatologista em seus stories no Instagram, ela apareceu com os traços do rosto bem mudados antes de passar por procedimentos de harmonização.

Com os olhos diferentes, os lábios bem mais finos, a famosa quase surgiu irreconhecível. "Socorro", exclamou ela ao exibir os contrastes.

Em seguida, Laís Caldas comentou que até com maquiagem não dava para realizar o que almejava e conseguiu com os procedimentos. "Até com super make antes dá para ver a diferença grande de antes para agora", comentou ela.

É bom lembrar que a ex-BBB fez cirurgia nos olhos. Na ocasião, ela explicou que decidiu fazer os procedimentos porque se sentia incomodada com "rugas e flacidez" na região, e revelou que fez blefaroplastia superior e inferior, correção de ptose, que corrige que da pálpebra, da sobrancelha e laser de CO2 no rosto todo.

Ainda nos últimos dias, a ex-BBB roubou a cena em um evento de moda ao exibir seu corpaço escultural em um vestido de festa justinho. O modelo curtinho brilhante de cor vermelha deixou a médica arrasadora para a ocasião de gala.

A inabalável paixão dos ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo

Na temporada de CARAS Inverno, os ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo detalharam a vida pós-reality e revelaram os planos para o futuro juntos.

Em clima de romance, o par aproveitou a temporada de CARAS Inverno, no Hotel Ort, em Campos do Jordão e contou sobre a vida pós-reality. “Para mim foi uma experiência única, surreal. Mas, ao mesmo tempo, muito difícil, porque é uma tensão pura”, detalhou Laís, considerada uma das vilãs da edição. “Acho que joguei bem, até porque vivi de tudo lá. Me apaixonei, briguei, ganhei prova e voltei de paredão”, relembra Gustavo. Apesar de considerarem que foi amor à primeira vista, demorou um pouco para que eles, de fato, decidissem assumir um relacionamento. “Quando o vi na Casa de Vidro, já me senti atraída”, revela a médica. “Assim que saí, falamos sobre isso e decidimos ir com calma. Precisávamos de um tempo só nosso para saber se era isso mesmo que a gente queria”, diz o empresário.