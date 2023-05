Ex-BBB Key Alves surpreende ao exibir resultado de harmonização facial: ''Parece e Keyt''

Jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves faz harmonização no rosto e seguidores destacam a semelhança com a irmã gêmea, Keyt Alves

Na quinta-feira, 18, a ex-BBB Key Alves (23), que participou da edição deste ano do reality show, deixou os seguidores impressionados ao aparecer muito diferente após procedimento estético!

Em seu perfil oficial do Instagram, a jogadora de vôlei dividiu o resultado da harmonização facial com seus fãs. Nas imagens, ela mostrou o antes e depois da aplicação de ácido hialurônico para evitar rugas e linhas de expressão.

"Fiz preenchimentos com ácido hialurônico no malar, mento, fossa canina e toxina botulínica para prevenção de rugas estáticas. Achei que o resultado ficou bem natural e pode realçar melhor os meus traços. Gostaram?", disse Key na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs avaliaram o resultado da mudança no rosto da ex-BBB. "Parece que é a Keyt", comparou uma. "Só falta deixar os dentes mais naturais, linda. Vai ficar mais perfeita, sem dúvidas", opinou outra. "Ficou a cara da irmã", disse mais uma.

Confira o resultado da harmonização de Key Alves:

Key Alves abre o jogo sobre possível affair com ator gringo

A mãe está on! A jogadora de vôlei Key Alves, ex-participante do BBB 23, não tem perdido tempo em sua vida de solteira. A famosa confessou que está conhecendo melhor o ator sueco Kevin Lütolf. "Após esse comentário no meu post, passamos a conversar e estamos nos conhecendo melhor", disse ela em depoimento exclusivo à CARAS Brasil.

O rolo entre os dois se iniciou após o galã gringo curtir e comentar uma de suas fotos, a qual ele deixou alguns emojis. Ao perceber a interação, Key rapidamente respondeu o comentário retribuindo alguns emojis.

Nas redes sociais, logo a troca de emojis ganhou repercussão e deixou muitos fãs da atleta torcendo para que o romance aconteça. "Key arrasadora de corações gringos", brincou um admirador da beldade, lembrando que ela também fez sucesso com o público do reality Casa de Los Famosos, no México.