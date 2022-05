Ex-BBB Juliette Freire usa look com transparência em novas fotos

Juliette Freire deixa a lingerie à mostra ao apostar em vestido com transparência

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 10h35

A ex-BBB Juliette Freire fez um novo ensaio fotográfico com um look nada básico para as redes sociais. Desta vez, a musa surgiu usando um vestido com transparência e com a lingerie à mostra ao apoiar um projeto social.

Ela contou que o look foi feito pelos alunos do projeto. O modelito fez sucesso nas redes sociais e Juliette foi muito elogiada por sua beleza. “Linda”, disse um seguidor. “Maravilhosa”, declarou outro. “Musa do verão”, afirmou mais um.

Pedido de desculpas de Samantha Schmütz para Juliette

Na última quarta-feira, 18, a atriz Samantha Schmütz rompeu o silêncio após se envolver em uma polêmica com Juliette Freire. Ela questionou se a ex-BBB era artista e o comentário viralizou. Assim, ela veio à público para se desculpar e explicar a sua declaração.

“Estou passando aqui... Eu gostaria de ter vindo antes, mas eu precisei refletir, precisei digerir, precisei chorar, precisei entender que realmente o meu comentário foi super infeliz. Foi carregado de ódio, de mágoa, de falta de empatia. Uma pessoa que só faz o bem pro Brasil, na verdade, tem pouquíssimo tempo de carreira, de artista, sim, porque está cantando, está fazendo show, está lutando, tem seus fãs. E eu fiz esse comentário, totalmente desnecessário, descabido. Eu estou super triste. Eu aprendi, pode ter certeza, com isso”, disse ela.

“Eu fiz esse comentário porque em algum lugar me tocou, sabe. Está muita confusão hoje em dia na nossa indústria, na nossa profissão. Celebridade, famoso, está tudo muito misturado, vira ator, vira atriz, vira artista... e eu joguei essa minha frustração na Juliette. É muito difícil ser artista independente, você não tem a máquina te ajudando e te fortalecendo, os artistas são massacrados. Eu vejo milhões de amigos meus tendo que desistir por conta disso, porque não tem a ajuda do algoritmo, a coisa não anda. Então essa revolta toda me explodiu naquele segundo ali e eu falei: 'não, o que é isso? Não é ela, o problema não é ela'. Então, assim, apaga. Eu apaguei, ficou 40 segundos, mas já foi o suficiente”, declarou.

Por fim, ela mandou um recado para Juliette e seus fãs. “Eu acho que eu precisava disso para aprender. Eu estou aqui para pedir realmente desculpas à Juliette, aos fãs dela, que eu magoei, mas pode ter certeza que a pessoa mais magoada, mais ferida, mais atingida com essa história sou eu. Em um momento que não tem nada a ver eu estar sentindo isso, porque estou em Cannes para estudar, para levar mais qualidade ao meu trabalho, ao meu público que vai me assistir, que lota os cinemas também para me ver. Não tem porque eu fazer esse tipo de comentário. A Juliette usa maravilhosamente bem as redes dela, lutando por causas que são as minhas causas também, uma pessoa que está há pouco tempo na mídia e já fala pra caramba, ajuda pra caramba ao Brasil. Então não tem porque eu fazer esse comentário que magoou ela e os seus fãs. Então eu estou aqui realmente para pedir desculpas, estou super triste e eu espero que você me perdoe Juliette e o Brasil também, me dê essa chance de aprender”, afirmou.