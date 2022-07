Ex-BBB Juliette atrai olhares ao usar biquíni cavadíssimo

Durante viagem, a ex-BBB Juliette arrancou elogios ao surgir na praia usando um biquíni vermelho cavado

CARAS Digital Publicado em 25/07/2022, às 18h35

Juliette Freire(32) elevou a temperatura das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 25, ao compartilhar algumas fotos na praia.

A vencedora do Big Brother Brasil 21 está em Ibiza, na Espanha, e durante o mergulho no mar, exibiu seu corpaço ao usar um biquíni vermelho cavadíssimo. Para compor o look, ela também usou um óculos de sol branco.

"Uma prainha porque eu num tô pôde! Ibiza é linda! Apaixonada!", escreveu Juliette na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Lindeza", disse uma seguidora. "Perfeita demais", falou outra. "Eita mulher maravilhosa", falou uma fã.

Mais cedo, Juliette aproveitou o dia de sol na área da piscina do hotel onde está hospedada durante suas férias, e colocou o corpão sarado para jogo. Nos stories do Instagram, a ex-BBB apareceu só de biquíni fio-dental nas cores preto e branco e arrasou na pose.

Confira as fotos de Juliette de biquíni cavado:

Show com a família Gil

Na última quarta-feira, 20, Juliette viajou para Barcelona para participar de um show da família Gil na cidade da Espanha. A ex-BBB irá aparecer em um documentário sobre o show da família de Gilberto Gil. "Quero agradecer toda a família Gil por me abraçarem desta forma tão bonita", agradeceu a artista em seus stories. No dia seguinte, ela compartilhou um registro ao lado de Preta Gil. "A afilhada de Gilberto Gil tinha que estar nesta turnê", comentou a filha de Gilberto Gil sobre Juliette.

