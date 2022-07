Ex-BBB Juliette arrasa em foto só de biquíni fio-dental

Ex-BBB Juliette Freire empina o bumbum em clique ousado de biquíni durante dia de sol em Ibiza

CARAS Digital Publicado em 25/07/2022, às 16h50

A ex-BBB e cantora Juliette Freire (32) está curtindo as suas férias em grande estilo. Nesta segunda-feira, 25, a musa aproveitou o dia de sol na área da piscina do hotel onde está hospedada e colocou o corpão sarado para jogo.

Nos stories do Instagram, a morena apareceu só de biquíni fio-dental nas cores preto e branco e arrasou na pose. A estrela surgiu sorridente e destacou as curvas do seu corpo em forma.

Vale lembrar que Juliette está viajando pela Espanha há alguns dias. Ela já esteve em Barcelona e enfrentou um perrengue de turista na cidade. Juliette Freire foi barrada em uma igreja de Barcelona por causa do seu look. Ela comprou o ingresso, mas não sabia que não podia entrar local usando um look com transparência. Juliette contou o que rolou através de uma sequência de Stories postados em seu Instagram. “Gente, agora o perrengue de turista. A gente saiu de casa sem ter certeza que íamos visitar a igreja, então coloquei uma roupa transparente, porque aqui está muito quente”, começou dizendo.

“Comprei o ingresso da igreja e nem me liguei da minha roupa, cheguei aqui aí o rapaz todo sem graça disse: ‘sua roupa está um pouco transparente’, eu fiquei: ‘aí, que vergonha'. Eu entendo, é uma igreja, né?! Tudo bem, enfim”, refletiu a musa ao final. Para solucionar o problema, o amigo dela acabou comprando uma blusa nova para ele e emprestando a camisa que estava usando para que Juliette a colocasse por cima de seu vestido.

Juliette mostra foto só de biquíni:

