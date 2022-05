Ex-BBB Jessilane Alves muda o visual com a ajuda da mãe e impressiona

Com o auxílio da mãe, Jessilane Alves mudou o penteado dos cabelos e arrasou ao mostrar resultado na rede social

CARAS Digital Publicado em 03/05/2022, às 07h07

A ex-BBB Jessilane Alves (26) mudou o visual!

Nesta segunda-feira, 02, a professora compartilhou um vídeo mostrando a transformação e impressionou ao surgir com um novo penteado.

Deixando as madeixas mais curtas de lado, Jessilane Alves apareceu com longas tranças feitas pela mãe, como registrou em um vídeo compartilhado na rede social.

"Veiooo aí… as tão esperadas tranças feitas por ninguém menos que minha mãe! E aí, com trança ou sem?", perguntou ela para os seguidores.

Nos comentários, os internautas responderam a ex-BBB com elogios. "Gata", aprovaram os cabelos. "Perfeita", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, logo após o fim do BBB 22, Jessilane Alves marcou presença no Encontro e fez uma foto com Fátima Bernardes (59) e as "comadres".

Veja o novo cabelo de Jessilane Alves: