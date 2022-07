Ex-BBB Jade Picon surge só de biquíni fininho em dia na praia

De biquíni vermelho, Jade Picon renova o bronzeado em praia no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 16h09

A ex-BBB e influenciadora digital Jade Picon (20) agitou as redes sociais ao surgir apenas de biquíni nesta quinta-feira, 14. A estrela aproveitou um momento de folga na preparação para o início das gravações da novela Travessia, próxima trama das 9 da Globo, para renovar o bronzeado em uma praia no Rio de Janeiro.

A musa apareceu só de biquíni vermelho fininho nos stories do Instagram ao mostrar o seu momento de relaxamento ao ar livre. “Voltei para a praia. Gente, eu recebo a minha agenda, vejo um breve espaço, é praia”, disse ela, que completou: “Me faz tão bem! Desde pequenininha eu amo”.

Jade Picon vai morar em condomínio de luxo

Segundo o Jornal Extra, a ex-BBB Jade Picon alugou uma mansão em um condomínio de luxo na capital fluminense para ficar mais perto dos estúdios da Globo na cidade enquanto grava a novela Travessia, próxima trama das 9 da emissora.

Jade Picon alugou a mansão onde morava o ex-jogador de futebol Andreas Pereira (26), que jogava no Flamengo e agora está no Fulham. A casa fica em um condomínio fechado na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. Inclusiva, a ex-BBB será vizinha de Gabigol (25), que mora no mesmo condomínio.