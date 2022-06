Ex-BBB Jade Picon exibe a marquinha do biquíni no quadril

Jade Picon usa look de cintura baixa e detalhe chama a atenção no quadril dela

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 10h07

A ex-BBB e influenciadora digital Jade Picon (20) agitou as redes sociais nesta semana ao mostrar uma foto com um look poderoso. A musa foi fotografada em um jardim e colocou para jogo sua beleza deslumbrante.

Na foto, ela surgiu com top colorido e calça de cintura baixa. Inclusive, ela deixou à mostra sua lingerie e também a marquinha do biquíni na pele do quadril.

Na legenda, Jade Picon divulgou um projeto social ao falar do seu look. "O Projeto Faces & Sustentabilidade, do Ministério Público do Trabalho, busca proporcionar a capacitação para o trabalho decente para populações historicamente vulneráveis, como refugiados e pessoas transgêneros. Essa peça é resultado da dedicação de alunos e alunas que participaram da oficina de capacitação com @silvestregustavo", disse ela na legenda.

Look de Jade Picon:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Jade Picon se emociona com recado do pai

Recentemente, Jade Picon apareceu chorando nas redes sociais e contou que estava assim por causa de uma mensagem do seu pai. Nos stories do seu Instagram, a influenciadora contou: "Tava no avião e recebi uma mensagem que me desmontou".

A ex-BBB então compartilhou com seus seguidores um print da mensagem enviada pelo seu pai. "Muito orgulhoso de você, não de onde chegou e aonde vai chegar ainda, mas COMO chegou", disse Carlos na mensagem.