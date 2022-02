Ex-BBB Ivy Moraes faz selfie de biquíni mínimo e corpo bronzeado chama atenção

Modelo Ivy Moraes, do BBB 20, surgiu de biquíni mínimo e corpo bronzeado se destacou na internet

01/02/2022

Sucesso no BBB 20, a mineira Ivy Moraes (29) recentemente se destacou em suas redes sociais ao provar que ela está com o bronzeado super em dia.

Participante do reality show da TV Globo há dois anos, a morena de olhos claros fez uma selfie com um biquíni cor de rosa e exibiu os seus atributos nos Stories do Instagram.

Atualmente, Ivy Moraes está curtindo as férias de verão em Fortaleza, no Ceará. Ao lado da família, a famosa tem compartilhado alguns dos seus cliques de viagem.

Os fãs elogiaram as fotos postadas pela influenciadora digital que colecionou muitos elogios do público que fez graças a sua passagem pelo BBB.

Veja a boa forma da Ivy Moraes!