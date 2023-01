Ex-BBB Ivy Moraes exibe curvas impecáveis ao surgir com biquíni fininho: "Espetáculo"

A ex-BBB Ivy Moraes ganhou elogios ao exibir suas curvas impecáveis ao surgir usando um biquíni preto

Ivy Moraes (30) elevou a temperatura das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 2, ao compartilhar uma foto exibindo seu corpaço.

Na imagem publicada no feed do Instagram, a ex-participante do BBB 20 surgiu usando um biquíni fininho preto, enquanto faz pose na varanda. Ela compôs o visual com óculos escuros e um bucket.

O clique deixou em evidência a barriga sarada e também o bumbum avantajado de Ivy. "De agora", escreveu a influencer na legenda da publicação.

A postagem rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios. "Mulher gata", disse uma seguidora. "Perfeita demais", escreveu outra. "Que espetáculo de mulher", falou mais uma. "Que isso, Brasil. É muito musa", comentou uma fã.

Confira a foto da ex-BBB de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ivy Moraes ღ (@ivymoraes)

Cliques de maiô

Recentemente, Ivy deu um show de beleza e boa forma ao compartilhar fotos mergulhando no mar. Ela apareceu caminhando na água de forma plena e roubou a cena ao exibir seu corpaço escultural no local.

A ex-participante do Power Couple surgiu nos registros usando um maiô de crochê, de cor branca, que deixou à mostra suas curvas torneadas, e impressionou ao posar de frente e de costas. "Era SOL que me faltava."

