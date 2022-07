Ex-BBB Ivy Moraes exibe a barriguinha sarada em fotos de biquíni

Ex-BBB Ivy Moraes renova o bronzeado ao usar biquíni estiloso em dia ao ar livre

26/07/2022

A ex-BBB Ivy Moraes elevou a temperatura das redes sociais ao renovar o bronzeado nesta terça-feira, 26. A estrela mostrou as fotos do seu momento ao ar livre e a boa forma roubou a cena.

Nas fotos, Ivy apareceu usando apenas biquíni rosa e verde com amarração estilosa. Além disso, ela deixou à mostra sua barriguinha reta e as curvas impecáveis. “Paz”, disse na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Nossa, que linda”, declarou um fã. “Gatinha”, afirmou outro. “Você é surreal”, declarou mais um.

Ivy Moraes celebra um ano de namoro com Nandinho

Há poucas semanas, a ex-BBB Ivy Moraes celebrou o seu primeiro ano de namoro com Nandinho. Nas redes sociais, ela declarou o seu amor. “Feliz um ano de muito amor”, disse no início. “Obrigada por nos permitir viver tudo isso, com tanta intensidade, amor e cumplicidade!”.

“Você desperta os melhores sentimentos em mim e eu quero viver muito mais dessa vida com você! Espero que seja somente o início da nossa história… Peço a Deus para nos abençoar e proteger sempre! Você é o grande amor da minha vida! Eu amo amar você”, se declarou.