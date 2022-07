Ex-BBB Hariany faz mudança radical no cabelo

Ex-BBB Hariany se despede do cabelo loiro e adere aos fios castanhos

CARAS Digital Publicado em 26/07/2022, às 15h55

A ex-BBB Hariany está com novo visual! Nesta terça-feira, 26, a estrela mostrou vídeos com o antes e o depois da transformação na cor do seu cabelo. “Uma nova mulher”, disse ela na legenda.

A ex-sister deu adeus ao cabelo com mechas loiras e aderiu aos fios em tom de castanho.

Nos comentários, os fãs aprovaram a transformação. “Gata”, disse um seguidor. “Maravilhosa”, afirmou outro. “Perfeita”, declarou mais um.

Hariany Almeida reata o namoro com DJ Netto

No Dia dos Namorados, Hariany Almeida revelou que reatou o namoro com DJ Netto. Ela compartilhou fotos do casal e falou sobre o amor deles.

"Quando a gente menos imaginou o destino resolveu juntar a gente novamente, ficamos dois anos separados e quando nos encontramos parecia que fazia um dia, mudaram tantas coisas mas o sentimento, a intimidade, era igual… sabe quando você nem sabe que gostava tanto da pessoa?! mas aí quando chega perto começa a sentir tudo, vem aquele frio na barriga, o coração acelera… pensei, tô lascada kkk", disse ela.

E completou: "E ai começou a bater tudo, pensamentos… metas de vidas, sonhos, e aí decidimos nos dar outra chance, nossa vida já estava boa mas só faltava um toque, e agora está completamente preenchida. E olha a ironia do destino… a gente aqui no dia 12, se assumindo novamente, no mesmo dia, assim como da primeira vez! Ainda bem que eu te encontrei pra corrigir o passado. Feliz dia dos namorados, feliz dia 12, feliz nosso diaaa! Te amo muito".

Vale lembrar que Hariany estava solteira desde o fim do namoro com o ator José Victor Pires em abril deste ano.

