Ex-BBB Hariany Almeida exibe curvas impecáveis em cliques de biquíni: "Corpão"

A ex-BBB Hariany Almeida ganhou elogios dos seguidores ao exibir seu corpaço ao surgir de biquíni à beira da piscina

Hariany Almeida, ex-participante do BBB 19, elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar alguns cliques esbanjando beleza. A influenciadora digital está curtindo alguns dias em Alagoas, e aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado à beira da piscina.

Nos cliques publicados no feed do Instagram na nesta segunda-feira, 19, a ex-BBB ostentou seu corpão sarado ao surgir usando um biquíni fio-dental amarelo e ósculos de sol. "O verdadeiro paraíso", escreveu ela na legenda da publicação.

Os internautas rasgaram elogios para a influencer. "Gata", disse uma seguidora. "O corpão", observou outra. "Que mulher é essa? Perfeita", escreveu uma fã. "Que sereia", comentou mais uma. "Deusa", falou uma admiradora.

Hariany, aliás, está solteira desde o fim de seu relacionamento com DJ Netto. Em entrevista à CARAS Brasil, ela falou sobre a nova fase. "Há muito tempo eu não ficava tão livre, tenho o hábito de emendar relacionamentos e com isso acabava não focando tanto nos meus projetos pessoais, agora me vejo de fato 100% focada", declarou.

"Não quero namorar tão cedo, não pretendo me prender a ninguém, quero e preciso ser muito minha e dos meus projetos, tem muita coisa planejada para 2023 e eu estou ansiosa para colocar em prática, mas é aquilo: solteira sim, sozinha nunca (risos)", finaliza.

Confira as fotos de Hariany de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hariany Nathália Almeida (@hariany)

Look all black

Recentemente, a influenciadora digital e ex-participante do Big Brother Brasil Hariany Almeida decidiu ostentar toda sua beleza exorbitante em suas redes sociais ao surgir com look all black. A musa arrancou uma enxurrada de elogios de seus seguidores, que ficaram completamente apaixonados.

"Black", escreveu a influenciadora digital, na legenda minimalista que fez na publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, completando com um emoji de coração preto. Nas fotos, a musa aparece usando um look completamente preto de couro, composto por uma regatinha com alças fininhas e com aberturas na cintura, e uma calça larga.

