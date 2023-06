Ex-BBB Gustavo Cowboy faz harmonização facial e surge em fotos de antes e depois

Ex-BBB Gustavo Cowboy realiza preenchimento no rosto e botox em procedimento de harmonização facial

O ex-BBB Gustavo Cowboy está com novo visual! Nesta quarta-feira, 14, ele revelou que fez harmonização facial para melhorar a sua aparência e adorou o resultado. O rapaz fez preenchimento de queixo, mandíbula, lábio, olheiras, bigode chinês e botox na região da testa.

O resultado foi divulgado pelo médico dele nos stories do Instagram e mostrou os novos traços do rosto dele. “Estou ficando bonito”, declarou o fazendeiro. A intenção dele foi apenas ressaltar os seus traços naturais com o procedimento estético.

Vale lembrar que outros ex-participantes do BBB 23 também já fizeram harmonização facial, como Bruno Gaga, Paula Freitas e Cristian.

Ex-BBB Gustavo diz que não tem chance de reatar com Key Alves

Após viver um romance com Key Alves no BBB 23, Gustavo Benedeti contou que não existe chance de reatarem. Ao ser questionado, ele contou a sua opinião sobre o assunto. "Vou representar uns 90% das caixinhas de perguntas. Não, eu não voltaria com a Key. Eu adoro ela, torço muito por ela, quero vê-la muito feliz. Quero ser amigo dela, mas estou respeitando o momento e é isso", respondeu ele.

Em seguida, Gustavo pediu para que os fãs respeitem os dois. "Turma, não precisa diminuir um para exaltar o outro, entendeu? Cola comigo, turma", afirmou ele, revelando que está solteiro. "Eu não estou [ficando] com ninguém e essa não é minha prioridade agora", esclareceu.

Por fim, ele também pediu para seus fãs não ataquem Key. "Eu já falei sobre isso, eu já entrei em um Space [no Twitter] só para falar sobre isso. Eu não quero ver ninguém ofendendo ela, eu não admito esse tipo de coisa", concluiu.