Ex-BBB Gizelly Bicalho surge de biquíni após perder 15 kg

Ex-BBB Gizelly Bicalho exibe suas novas curvas após emagrecer

CARAS Digital Publicado em 16/07/2022, às 12h50

A ex-BBB Gizelly Bicalho agitou as redes sociais neste final de semana ao exibir o seu novo corpo após emagrecer. A estrela perdeu cerca de 15 quilos nos últimos meses e está radiante com suas novas curvas. Tanto que ela apareceu só de biquíni na web.

Durante uma viagem para Iriri, no Espírito Santo, a morena apareceu só de biquíni pink ao curtir a vista deslumbrante da varanda. Nas imagens, ela apareceu de frente e de costas com o look mínimo. “Praia e sol é meu ponto fraco”, disse na legenda.

Em conversa com a revista Quem, Gizelly contou que perdeu 15 quilos de gordura, indo dos 75,5 quilos para os 59 quilos. Ela contou que não tem problema em controlar a alimentação e também gosta de fazer exercícios físicos.

Gizelly Bicalho relembra complicação após cirurgia

Há pouco tempo, Gizelly Bicalho contou que teve complicação após uma cirurgia para retirar nódulos dos seios. "Eu fiz de tudo para fechar! O médico 'costurou' meu peito umas três vezes de novo e abria, passei pomada, fiz curativo, fiz laser e nada! Por meses, gastei até R$ 4 mil. Só fechou quando eu fiz ozônioterapia (alguns médicos não recomendavam), mas eu fiz assim mesmo e foi sucesso", relembrou ela.

Gizelly ainda contou que na época chegou a pensar que a cirurgia não iria cicatrizar e se apegou bastante em sua fé. "Fui em casa de oração, igreja, fiz promessa, pedia a Deus todos os dias, pedia para todas as pessoas para rezarem por mim porque eu já tinha começado a acreditar que ficaria com o peito aberto para sempre. Mas Deus é pai e eu recebi o milagre mais uma vez", completou a ex-BBB.