Ex-BBB Gabi Martins exibe o bronzeado perfeito ao usar biquíni de fita adesiva

Gabi Martins surge com biquíni de fita adesiva ao fazer bronzeamento artificial e ostenta o resultado na pele

A ex-BBB e cantora Gabi Martins (26) elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar o seu bronzeado impecável. A estrela fez uma sessão de bronzeamento artificial e adorou o resultado. Tanto que ela surgiu usando apenas um biquíni de fita adesiva mínio na web.

Nos stories do Instagram, a estrela exibiu o seu corpão sarado ao posar com o modelito e ainda puxou um pedaço da fita para exibir o resultado do bronzeado. “Fica perfeito. Olha isso”, disse ela.

Em outro momento, Gabi Martins falou sobre o seu novo visual. Ela está com o cabelo loiro e na altura dos ombros. Ao responder perguntas dos fãs nas redes sociais, ela contou que está gostando de usar os fios mais curtos. “Eu estou amando. Eu estou achando mais prático de cuidar, lavar e secar rapidinho. Ele está com uma cara de saudável. Meu cabelo está com mega nas laterais para preencher, muito pouco e bem sutil. Ninguém fala que tem mega. Nessa fase que eu estou, estou amando. Estou gostando muito do corte”, afirmou.

Gabi Martins faz desabafo após o término

A cantora Gabi Martins (26) usou as redes sociais para dividir com os seguidores uma reflexão em meio ao término de namoro. Depois do fim do relacionamento com o gamer Lincoln Lau, a famosa abriu o coração e publicou um desabafo em seu perfil no Instagram falando sobre culpa, aceitação e amor-próprio.

"Eu me perguntei muitas vezes onde eu havia errado, o que eu havia feito para isso acontecer. Até eu entender que ninguém muda ninguém. Você não veio para ensinar alguém o básico. Cada um oferece aquilo que tem. Não se culpe. Se desculpe por ter sido tão foda, tão mulher, tão madura. Eu quero te dizer que você é incrível. Você merece ser amada por completo. Quando você se amar em primeiro lugar, você entende que qualquer lugar onde você não se sente valorizada, você se retira. Eu escolhi me amar", escreveu ela.