Ex-BBB Gabi Martins empina o bumbum em foto de biquíni fio-dental

Ex-BBB e cantora Gabi Martins esbanja sensualidade em foto ao ar livre com look ousado: 'Tenho orgulho'

A ex-BBB e cantora Gabi Martins (26) agitou as redes sociais ao exibir sua beleza impecável em novas fotos só de biquíni. A estrela apareceu com um modelito fio-dental ao renovar o bronzeado em um rio na região de Furnas, em Minas Gerais, no último final de semana.

A artista posou de costas durante o passeio e exibiu o seu bumbum poderoso. Ela deixou as curvas impecáveis à mostra ao apostar em um biquíni azul fio-dental e posou de frente e de costas.

“Apesar das cicatrizes, tenho orgulho da mulher que me tornei”, disse ela na legenda. Inclusive, os fãs a encheram de elogios nos comentários. “Mulher incrível”, afirmou um seguidor. “Gata demais", comentou outro. "Belíssima", disse mais um.

Gabi Martins faz desabafo após o término

A cantora Gabi Martins (26) usou as redes sociais para dividir com os seguidores uma reflexão em meio ao término de namoro. Depois do fim do relacionamento com o gamer Lincoln Lau, a famosa abriu o coração e publicou um desabafo em seu perfil no Instagram falando sobre culpa, aceitação e amor-próprio.

"Eu me perguntei muitas vezes onde eu havia errado, o que eu havia feito para isso acontecer. Até eu entender que ninguém muda ninguém. Você não veio para ensinar alguém o básico. Cada um oferece aquilo que tem. Não se culpe. Se desculpe por ter sido tão foda, tão mulher, tão madura. Eu quero te dizer que você é incrível. Você merece ser amada por completo. Quando você se amar em primeiro lugar, você entende que qualquer lugar onde você não se sente valorizada, você se retira. Eu escolhi me amar", escreveu ela.