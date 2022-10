Ex-BBB Eslovênia Marques ostenta corpão ao usar biquíni cavado: "Sereia"

A ex-BBB Eslovênia Marques apostou em uma biquíni cavado para renovar o bronzeado na praia

Eslovênia Marques (25) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques na praia.

A ex-participante do BBB 22 está em Pernambuco, e aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado, usando um biquíni cavado fininho e esbanjando seu corpo escultural. "Meu nordeste", escreveu a modelo ao publicar as fotos no feed do Instagram.

Os seguidores rapidamente encheram a publicação de elogios. "Sempre linda", disse uma internauta. "Maravilhosa demais", falou outra. "É uma perfeição", comentou uma seguidora. "Muito sereia", escreveu uma fã.

Recentemente, Eslô elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar como estava aproveitando seu dia de folga em Caruaru, Pernambuco. Nos Stories do Instagram, ela surgiu usando um biquíni amarelo e contou que estava adorando o clima do lugar. "Só a água da piscina que não está colaborando, mas este climinha está maravilhoso", confessou ela ao posar sorridente para as fotos.

Confira as fotos de Elovênia Marques na praia:

