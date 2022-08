Ex-BBB Eslovênia Marques esbanja beleza ao posar com look rosa: "Barbie"

A ex-BBB Eslovênia Marques usou as redes sociais para mostrar o look do dia e impressionou os seguidores com a beleza

03/08/2022

Na última terça-feira, 2, Eslovênia Marques (25) usou as redes sociais para mostrar seu look do dia. A miss e ex-BBB impressionou os internautas ao posar com um look all pink na web.

Através de seu perfil no Instagram, Eslovênia Marques compartilhou uma série de fotos mostrando seu look "all pink", como disse na legenda da publicação, para um dia em São Paulo.

Para passar o dia na capital paulista, Eslovênia apostou em um conjunto com blusinha e calça, tudo no mesmo tom de rosa, e completou a produção com um óculos estiloso.

Nos comentários da publicação, fãs e amigos usaram o espaço para enaltecer a beleza da ex-BBB: "Tá parecendo uma Barbie", comentou um. "Muito linda!", disse outro seguidor. "Sem defeitos!", escreveu o terceiro.

Veja o look usado por Eslovênia Marques:

Eslovênia Marques se desculpa com o ex-colega de confinamento

Recentemente, Eslovênia Marques (25) e Vyni (24), ex-participantes do BBB 22, acabaram se envolvendo em uma polêmica após a Miss Pernambuco declarar que havia se afastado do amigo de confinamento. Durante uma entrevista para a coluna de Patricia Kogut, do O Globo, a modelo falou que conversou com o influenciador e se desculpou com ele. Entretanto, a amizade que rolava dentro da Casa Mais Vigiada do Brasil não retornou, já que eles seguem sem contato.