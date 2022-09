Ex-BBB Eslovênia Marques curte dia ensolarado de maiô com recortes estratégicos: "Perfeição"

A ex-BBB Eslovênia Marques chamou a atenção ao curtir o dia ensolarado usando um maiô com decotes e recortes

CARAS Digital Publicado em 02/09/2022, às 18h30

Nesta sexta-feira, 2, Eslovênia Marques(25) arrancou suspiros dos seguidores ao mostrar que aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronze.

Em seu perfil no Instagram, a ex-participante do BBB 22 surgiu à beira da piscina usando um maiô com recortes nos seios e na cintura. Para compor o look, ela colocou uma saída de praia combinando com o maiô e óculos de sol. "Colocando a vitamina D em dia", escreveu ela na legenda da publicação.

Os cliques da influencer chamou a atenção dos internautas, que encheram a publicação de elogios. "Eita, que gata", disse uma seguidora. "Que perfeição", escreveu outra. "Procurei beleza no google e apareceu essa foto", comentou um fã.

Confira os cliques de Eslovênia de maiô:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eslovênia 🇸🇮 (@eslomarques)

Mudança no visual

Na última segunda-feira, 29, Eslô surpreendeu a web ao surgir com o visual renovado. A ex-BBB publicou uma série de fotos onde aparece completamente loira, com as madeixas bem longas, batendo em sua cintura. Nos cliques, ela aparece fazendo poses sensuais para a lente das câmeras, usando um look preto arrasador, cheio de recortes, combinando com uma bota de cano alto.

