Ex-BBB Camilla de Lucas renova o visual e mostra como colar laces

A influenciadora e ex-BBB Camilla de Lucas (27) está sempre renovando o visual com as famosas 'laces', e desta vez não foi diferente. Camilla aproveitou para mudar e mostrou como essa transformação é feita.

Camilla de Lucas, que é super adepta as laces: perucas feitas com cabelo humano de alta qualidade, mostrou, através de seu perfil no Instagram, como faz essa mudança.

No vídeo publicado em suas redes sociais, Camilla surgiu colando a lace, e para fazer isso, é preciso 'esconder' o cabelo natural em uma touquinha, e em seguida, fixar a peruca de forma firme.

Camilla de Lucas, que antes de entrar no BBB produzia mais conteúdo de beleza nas redes sociais, falou na legenda da publicação que vai trazer mais dicas neste nicho: "Eu nunca mais postei conteúdo de beleza pra vocês! Voltarei a postar mais coisinhas", escreveu.

Camilla de Lucas mostra como colar laces:

Look de milhões!

Recentemente, a influenciadora e ex-BBB Camilla de Lucas esteve presente no MTV Miaw para apresentar uma categoria do prêmio, e surpreendeu os internautas com o look para o evento. Através de seu perfil no Instagram, Camilla compartilhou a superprodução para o evento, que contou com um macacão animal print da grife Dolce & Gabbana.

