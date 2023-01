EX-BBB Caio Afiune exibe tanquinho em foto na praia após lipo e procedimentos estéticos

O ex-BBB Caio Afiune postou ao lado de ex-participantes do reality e aproveitou para exibir o corpão em dia após cirurgia

O ex-BBB, Caio Afiune surpreendeu ao surgir de sunga, exibindo o tanquinho na Praia da Barra, Zona Oeste do Rio. Ele posou ao lado dos também ex-BBBs Bárbara Heck, do BBB22, e Bill Araujo, que participou da mesma edição do BBB que o brother, exibindo o novo visual após passar por alguns procedimentos estéticos.

Desde que deixou o programa, em 2021, o ex-participante fez uma serie de procedimentos para mudar o visual. Primeiro, ele fez um implante capilar, depois fez uma harmonização facial e passou por uma lipo Lad para perder a gordura da barriga.

No clique compartilhado em seu instagram, o ex-BBB escreveu: "O que acharam do bigode???” ao que os seguidores responderam. “Só olhei pro corpo” escreveu um. “Do bigode eu não sei, mas do abdômen, tá de parabéns", elogiou outro seguidor.

Em entrevista a coluna de Patrícia Kogut, do O Globo, ele disse que usou parte do dinheiro que ganhou com a repercussão do reality show para elevar a autoestima.

Caio Afiune ressaltou que o tabu ainda é grande sobre a aplicação destes procedimentos nos homens, e que de fato, foi mais uma vítima, mas não se abala. "Existe ainda um preconceito em relação a homem fazer procedimentos estéticos, mas isso não pode existir", ressaltou.

"Acham que o homem tem que continuar "chucro" e não pode nem se depilar. Mas acredito que o homem pode fazer o que quiser, assim como a mulher", afirmou o ex-BBB.

“Fiquei muito feliz, superou minhas expectativas. Muito homem me encontra, pede para ver minha barriga e diz que quer fazer também.” começou o cowboy. “Quando me perguntam, eu falo. 'Se você tiver vontade, faça'. Porque é maravilhoso. Pela autoestima, para a gente se sentir mais confiante, para ficar mais à vontade com o nosso corpo. Super indico", disse Caio.