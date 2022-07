Ex-BBB Brunna Gonçalves recebe elogios dos seguidores após posar com look todo preto

LOOK PODEROSO!

A dançaria e ex-BBB Brunna Gonçalvez usou um look all black e foi muito elogiada por seus seguidores

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 20h08

Nesta quinta-feira, 30, Brunna Gonçalves (30) publicou em seu Instagram uma série de cliques inéditos!

A participante do BBB 22 usava um look todo preto composto por cropped, calça e jaqueta. O visual da dançarina ainda foi complementado com um chapéu da mesma cor.

Na legenda, a esposa da cantora Ludmilla (27) revelou: “Guardei tanto essas fotos que esqueci de postar. Quem mais é assim ?”.

Os fãs de Brunna foram à loucura com os cliques. “Pura perfeição”, comentou uma seguidora. E outro fã escreveu: “Meu Deus que mulher”.

Na última terça-feira, 28, em comemoração ao Dia do Orgulho LGBTQIA+ , Brunna e Ludmilla compartilharam algumas fotos juntas e se declararam uma para a outra.

Confira aqui os cliques de Brunna!