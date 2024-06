Ex-BBB Beatriz Reis exibe a barriga reta em look mínimo de crochê

Ex-BBB Beatriz Reis usa biquíni estiloso no formato de morango de crochê e ostenta as curvas poderosas em novas fotos

A ex-BBB Beatriz Reis agitou as redes sociais nesta semana ao mostrar sua beleza impecável. Ela foi curtir os Lençóis Maranhenses, no Maranhão, junto com outros ex-BBBs durante o São João da Thay. Por lá, a musa apareceu com um biquíni estiloso.

Beatriz optou um modelito de crochê no formato de morango e destacou suas curvas impecáveis. Ela deixou à mostra a barriga reta e definida e as pernas torneadas ao posar na paisagem deslumbrante.

Nos comentários do post, a morena foi muito elogiada pelos fãs. “Uma das mulheres mais lindas. Uma perfeição”, declarou um seguidor. “Linda demais”, escreveu outro. “Belíssima”, declarou mais um.

Beatriz e Matteus tem reencontro emocionante após BBB 24

Após uma grande amizade no Big Brother Brasil 24, os ex-brothers Beatriz Reis e Matteus Amaral tiveram um reencontro especial. Na última segunda-feira, 3, os dois tiveram um encontro emocionante em um aeroporto e mostraram o momento nas redes sociais.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Beatriz publicou um vídeo do reencontro da dupla, que dividiu um abraço apertado. Eufóricos, os dois começaram a dançar e pular, sendo que a ex-vendedora do Brás chegou até a derrubar suas coisas no chão.

Em seguida, ela publicou mais um vídeo com Matteus, onde eles apareceram se abraçando bem pertinho da câmera. Na legenda, Bia se declarou para o amigo: "Reencontrei ele, te amo. Que alegria te ter por aqui meu grande irmão".