Ex-BBB André Martinelli revela o segredo para ter o corpo sarado

Ex-BBB André Martinelli conta detalhes de sua rotina para manter o corpo musculoso e ficar saudável

CARAS Digital Publicado em 18/08/2022, às 15h17

O ex-BBB e ex-No Limite André Martinelli contou os seus segredos para manter a boa forma. Dono de um corpo musculoso, ele contou que tem uma rotina ativa de exercícios físicos e segue uma alimentação saudável.

O rapaz adora praticar esportes, como corrida, futvôlei e até snowboard. “O segredo para mim é equilibrar a alimentação e os treinos. Quando se reeduca pensando em ter um estilo de vida saudável tudo fica mais fácil. O pensamento principal é cuidar da saúde, a estética e o corpo definido vem de forma natural”, disse ele.

Então, ele contou sobre sua alimentação. “Normalmente eu me alimento bem, priorizo alimentos mais saudáveis, mas também me permito comer o que tenho vontade. Não sou de beber todo final de semana, é mais uma questão de momentos. Costumo beber mais vinho tinto e branco e, de vez em quando, cerveja”, revelou.

Por fim, André Martinelli revelou que costuma mudar a sua alimentação quando vai fazer algum treino diferente. “Minha dieta é equilibrada com o ritmo de treino que eu estou. Passo em um nutricionista e vou adaptando com os meus objetivos. Quando tenho prova de corrida preciso me alimentar com mais carboidratos. Portanto, no geral, é uma alimentação equilibrada e vai variando de acordo com o objetivo principal. Mas para mim o segredo é equilibrar, sem restringir muito”, declarou.

