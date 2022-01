Ex-BBB Anamara surge com look curtíssimo e abdômen trincado se destaca!

Ex-BBB Anamara Barreira mostrou as curvas nas redes sociais ao postar fotos tiradas em Ilha Bela

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 09h55

Lembra dela? Conhecida por participar duas vezes do Big Brother Brasil, a modelo Anamara Barreira (37) continua com tudo nas redes sociais.

Queridinha do Boninho (60), a sister que aprontou muito no reality show da TV Globo recentemente ostentou o corpão nas redes sociais.



Com um top preto e uma saia curtinha, a influenciadora digital tirou onda ao ser clicada na piscina e fez questão de mostrar o abdômen sequinho em Ilha Bela.

Os fãs aprovaram as fotos da ex-BBB Anamara Barreira e chamaram a famosa de Maroca linda, mulherão e morena maravilhosa. Isso é que é sucesso após o BBB!

Veja o corpão da ex-BBB Anamara!