Ex-BBB Anamara detona críticas ao edição em foto na praia

Ex-BBB Anamara exibe foto distorcida após edição e rebate as críticas: 'O ser humano perde tempo sendo maldoso!'

A ex-BBB Anamara se pronunciou após ser alvo de comentários por causa de uma foto distorcida após edição na imagem. Há poucos dias, ela compartilhou fotos de biquíni em uma praia e os fãs perceberam uma distorção no mar e em uma montanha. Rapidamente, os internautas apontaram o erro na imagem e ela decidiu se pronunciar.

Nas redes sociais, Anamara rebateu as críticas por ter feito uma edição na foto e detonou os comentários maldosos. "Em pleno 2023, ainde existe maldade no ser humano, né? Como o ser humano perde tempo sendo maldoso! Vou postar uma foto para vocês e vou postar a situação. Eu tô chocada!", disse ela.

E continuou: "Eu fiz um monte de fotos em um dia lindo, maravilhoso. Porém algumas fotos que a Tabata tirou estavam escuras, então eu fui clarear. Alguma coisa que cliquei, não sei o que fiz que eu simplesmente eu mexi na montanha. Ai meu amigo até me zoou, dizendo assim: 'Amiga, você ta torta. Você percebeu?'. Eu disse: 'Ih, amigo, não percebi não, mas já postei, já era. A foto tá bombando deixa lá".

Então, Anamara ainda deu mais detalhes da edição que fez na imagem. “Eu fiz um monte de foto em um dia lindo, maravilhoso, mas algumas ficaram escuras e eu mexi para clarear, não sei o que fiz, mas acabei mexendo na montanha”, disse ela, e completou: “Se você olhar a foto, dá para perceber que foi alguma coisa errada que a pessoa editou, mas dá para ver que no corpo não mudou nada. E mesmo que fosse, o que a pessoa edita na foto dela implica o quê na tua vida? Vai procurar uma lavagem de roupa. Até onde vai a falta do que fazer do ser humano?”.