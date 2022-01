Estilosa, Juliette esbanja beleza e simpatia em aeroporto no Rio

Cheia de estilo, ex-BBB Juliette Freire acenou para os fotógrafos ao passar pelo aeroporto do Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 08h50

A ex-BBB Juliette Freire (32) nunca costuma passar despercebida quando embarca ou desembarca em alguns dos mais populares aeroportos do país.

Na tarde desta quinta-feira, 28, a grande campeã do reality show da TV Globo foi vista no Santos Dumont, na capital carioca, ao lado dos seguranças dela.

Esbanjando beleza e simpatia no local, a maquiadora acenou para os fotógrafos presentes por lá, além de interagir e tirar algumas fotos com vários admiradores que a pararam no lugar para conhecê-la de pertinho

Com um look elegante e folgadinho, Juliette deixou a barriga à mostra e provou que segue chamando a atenção mesmo com uma nova edição do BBB no ar na TV Globo.

Veja o estilo da ex-BBB Juliette!

(Foto: Agnews)