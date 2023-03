Estilosa, Jojo Todynho treina de óculos escuros e esbanja corpão turbinado

Cantora Jojo Todynho treina de óculos e rouba a cena com estilo ao exibir curvas avantajadas

A cantora Jojo Todynho (26) compartilhou mais um momento treinando pesado na academia. Nesta sexta-feira, 31, a famosa foi exercitar as pernas com sua personal trainer e chamou a atenção com um look nada discreto.

Além de ter apostado em um conjuntinho fitness estampado, bem decotado e colado ao corpo, a funkeira ainda surpreendeu ao colocar óculos escuros para queimar as calorias no local fechado.

Fazendo bastante esforço, Jojo Todynho surgiu plena em um aparelho de musculação para os membros inferiores. Sem perder a pose, ela posou fazendo carão com o acessório cheio de atitude em seu rosto.

Focada em uma rotina fitness, a artista já eliminou muito peso e mostrou o resultado nos últimos dias ao eleger um macacão jeans justíssimo ao corpo. Vestindo a peça com decote no limite, Jojo chocou ao aparecer mais magra.

Veja Jojo Todynho treinando de óculos escuros:

Jojo Todynho fala sobre as mudanças na sua rotina após emagrecer mais de 20kg

Jojo Todynho, que já emagreceu 24 quilos após iniciar um plano de reeducação alimentar com exercícios e medicação, revelou no Instagram duas importantes vitórias: a cantora agora já consegue amarrar os cadarços dos sapatos e subir as escadas de sua casa no Rio de Janeiro.

"Não tem satisfação maior e melhor do que você conseguir coisas que são supérfluas, que são pequenas, tipo amarrar um cadarço: eu não conseguia. Subir escadas, eu estava assim", disse a cantora, imitando o arfar e o esforço de encarar os degraus. "Eu não estava conseguindo subir a escada da minha casa", confessou nesta quinta-feira, 30, no Stories do Instagram.

"São evoluções que vemos no dia a dia que agregam muito e nos motivam cada vez mais a nos cuidarmos e a querer fazer mais pela nossa saúde, pela nossa vida", afirmou. "É isso", garantiu Jojo, que já contou que passou dos 159 quilos para os 135.

Nesta quinta-feira, 30, ela apareceu pegando pesado nos exercícios e sendo incentivada pelo personal trainer."Malhando na força do ódio. A Jojo está se preparando pra uma grande vingança", brincou um fã. "Jojo Todynho vai virar Jojo Whey", brincou outro. "Meu sonho malhar perna com essa personal… dizem que ela ameaça de bater e tudo", declarou outro.