Estilosa, Grazi Massafera encanta ao mostrar look do dia: ''Registro charmosinho''

Atriz Grazi Massafera surge com look confortável em selfie em frente ao espelho e brinca com legenda 'esquisita'

Redação Publicado em 30/08/2022, às 13h41

Dona de uma beleza estonteante, Grazi Massafera (40) encantou os fãs ao postar registro do look escolhido para mais um dia de trabalho!

A loira, que está gravando a nova novela das nove da Globo, Travessia, na qual viverá a mãe da personagem de Jade Picon (20), apostou em um look bem confortável e estiloso. Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, a gata surgiu em frente ao espelho com uma calça bege com cinto marrom e um cropped de manga longa e gola alta de tricô.

Para completar o visual, ela escolheu uma bolsa colorida e tênis claros. A famosa brincou com a legenda da postagem.

"Vou indo. Quando eu voltar estarei de volta, tipo assim. Uma legenda esquisita pra um registro charmosinho de aqui e agora hehe", brincou Grazi Massafera.

A gata arrancou elogios dos admiradores na web. "Poderosa nível master", "Maravilhosa sempre! Boa tarde cheio de inspiração", "Toda estilosa", "Sempre linda", "Perfeita", "Tão linda nessa paleta de cores", disseram os internautas.

Grazi Massafera mostra look do dia:

Grazi Massafera registra encontro com Almir Sater

Na segunda-feira, 29, Grazi Massafera compartilhou um encontro super especial que teve com o cantor e ator Almir Sater (65), nos bastidores da TV Globo. A atriz, é claro, fez questão de registrar o momento, publicando uma foto arrasadora onde aparece coladinha com o artista. A loira se declarou fã e se derreteu pelo intérprete do chalaneiro Eugênio em Pantanal: "Que linda é a Sintonia dos Encontros... Ouvindo a poesia e arte desse monstro e olha quem encontro hoje. Felicidade de fã".

