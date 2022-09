Estilosa, Carla Diaz ostenta pernas saradas ao posar de vestido curtinho: ''Que deusa!''

Atriz Carla Diaz arranca elogios dos seguidores ao surgir com look todo preto luxuoso justinho e sandália gladiadora

CARAS Digital Publicado em 04/09/2022, às 10h04

Poderosa, a atriz Carla Diaz (31) roubou a cena nas redes sociais, mais uma vez, ao exibir sua beleza e colecionou chuva de elogios dos seguidores!

No sábado, 03, a artista, que está gravando o seu novo filme nos cinemas, Rodeio Rock, ao lado do cantor Lucas Lucco (31), mostrou o corpaço escultural ao compartilhar produção all-black na web.

Nas fotos, publicadas em seu perfil no Instagram, a gata apostou no carão ao posar usando um vestido preto bem curtinho e justinho ao corpo, que deixou em evidência suas curvas e os pernões torneados.

Com os cabelos soltos e lisos, a loira completou o visual com uma sandália gladiadora de salto alto brilhante preta, uma bolsa da mesma cor e brincos dourados.

"O all black já sei que vocês amam. Agora a foto, qual sua favorita, 1,2 ou 3?", quis saber a atriz, que recentemente anunciou que participou de um documentário sobre a novela Chiquititas.

Nos comentários, os internautas exaltaram a beleza da gata. "Que deusaaaa", babou Eslô Marques. "Difícil escolher só 1! As três estão perfeitas! A modelo ajuda", "É muito perfeita", "Aiii que gataaaa", "Maravilhosa em todas", "Bicha bonita", "Linda como sempre!", disseram.

Carla Diaz arrasa ao surgir com vestido preto:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carla Diaz (@carladiaz)

Após boatos de término, Carla Diaz surge em clima de romance com Felipe Becari

Carla Diaz dividiu alguns cliques ao lado do namorado, Felipe Becari, na web na sexta-feira, 02. Após surgirem boatos de que os dois haviam terminado o relacionamento, a atriz surgiu em clima de romance com o ativista e político. Nas imagens, Becari aparece deitado no peito da amada, enquanto recebe beijos carinhosos no rosto. Um dos cachorros deles também aparece nas imagens, e late quando a artista se aproxima do namorado.

Os dois, que assumiram o namoro no dia 31 de dezembro do ano passado, também posaram juntos recentemente após treino.

