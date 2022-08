Estilosa, Andressa Suita aposta em look despojado para show de Gusttavo Lima

Influenciadora digital Andressa Suita compartilha cliques com look preto estiloso e confortável ao lado do maridão, Gusttavo Lima

CARAS Digital Publicado em 07/08/2022, às 14h45

A modelo Andressa Suita (34), esposa do cantor Gusttavo Lima (32), surgiu deslumbrante em nova sequência de fotos publicadas nas redes sociais!

Na noite de sábado, 06, a influenciadora digital, mãe dos pequenos Gabriel (5) e Samuel (4), do casamento com o embaixador, acompanhou o marido em show na cidade de Franca, em São Paulo.

Em seu perfil no Instagram, ela publicou registros exibindo o look escolhido para a noitada. Para a ocasião, Andressa esbanjou estilo ao optar por um vestidinho preto bem moderno. De botas tipo coturno de salto alto, a gata ainda posou em foto sensual ao lado de Gusttavo. Apostando no carão, de meia-calça, ela arrasou no visual despojado e confortável com capuz.

Na legenda, ela usou apenas emojis de raio e coração preto. Andressa chamou atenção dos seguidores com sua beleza. "Perfeita", elogiou Gabi Martins. "É muito maravilhosa!", "Linda demais", "Olha o close da gata, amo", "Uau, que mulher", babaram os admiradores da morena.

Confira os cliques de Andressa Suita ao lado de Gusttavo Lima:

Gusttavo Lima tem colar furtado por fã durante show

Gusttavo Lima passou por uma situação inusitada durante uma apresentação no estado do Piauí recentemente. O artista foi roubado na cara dura por um fã em show na cidade de Picos, no domingo, 31. O vídeo viralizou nas redes sociais. Nas imagens, ele aparece descendo do palco para interagir com o público, e tem sua corrente de prata arrancada do pescoço por uma fã. No momento, o cantor reagiu surpreso, arregalando os olhos. Na sequência, ele pediu: "Calma, calma! Que isso?". Os seguranças de Gusttavo não perceberam o roubo.