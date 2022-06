Esposa do cantor Leonardo revela o seu segredo de beleza

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, conta o que faz para manter sua beleza impecável

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 14h01

A musa fitness Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, abriu o jogo sobre seus cuidados com a beleza. Com o corpo em forma e a pele impecável, ela contou que tem alguns segredos para ficar sempre bela, mas destacou que sua beleza vem de dentro.

Em conversa com o colunista Leo Dia, dos site Metrópoles, ela contou quais procedimentos estéticos já fez. “Acima de tudo, me descobri. Resgatei meu amor próprio, deixei de ser sombra. Comecei me cuidando por dentro e isso está exalando para fora. Estou exalando felicidade. No rosto, faço botox, faço laser para flacidez facial. No corpo, tem doze anos que não faço procedimento corporal, só academia e massagem. Estou na melhor fase da minha vida”, disse ela.

Traições? Poliana Rocha responde pergunta de fã

Recentemente, Poliana foi questionada sobre uma suposta amante do cantor Leonardo. O internauta ainda indagou se Poliana sabia das traições e ela disse que não quer saber de nada e está vivendo uma ótima fase em seu casamento.

"Não sei não! Mas se for verdade, não me conta. Estou tão feliz com ele, e ele tá tão apaixonadinho comigo, fazendo tantas declarações. Estamos vivendo tão bem", rebateu a jornalista.