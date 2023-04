Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel, dá repaginada e impressiona com novo visual: “Mais linda!”

Mulher do apresentador Rodrigo Faro, Vera Viel, deixa fãs impressionados ao passar por mudança radical no visual

Vera Viel (47) resolveu mudar o visual e mostrou a transformação nas redes sociais nesta segunda-feira, 03. A apresentadora adotou um novo corte de cabelo e foi muito elogiada por fãs e seguidores.

Antes, a esposa de Rodrigo Faro (49) mantinha um visual com cabelos longos, mas resolveu inovar. Para comemorar o novo momento de sua vida, ela resolveu apostar na franja curta que realçou ainda mais sua beleza.

Em seu Instagram oficial, a ex-modelo publicou um carrossel de fotos onde aparece megaproduzida em um salão de beleza para mostrar o seu novo visual. “Beleza”, escreveu ela na série de cliques. Nas fotos, Vera surge deslumbrante ao apostar em um conjuntinho estampado, composto por cropped e saia.

Ao verem os registros, os admiradores não economizaram nos elogios. “Linda de qualquer jeito”, escreveu uma internauta. “Mulherão”, apontou outra. “Parece uma adolescente, arrasou”, disse mais uma.

Vale lembrar que recentemente Vera Viel impressionou os seguidores ao exibir seu corpo sarado ao surgir usando um biquíni lilás durante um passeio de lancha.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE VERA VIEL:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Viel (@veraviel)

De biquíni, esposa de Rodrigo Faro esbanja barriga chapada em Miami

Vera Viel impressionou ao mostrar como curtiu o último dia em Miami, nos EUA, e chamou a atenção ao surgir deslumbrante na praia.

No registro publicado pela ex-modelo, ela apareceu plena na areia e roubou a cena com suas curvas esculturais. Usando um biquíni preto, a apresentadora ostentou sua barriga chapada com estilo e elegância.

Nos comentários da publicação, os seguidores logo admiraram a esposa de Rodrigo Faro e sua beleza natural. "Deusa", enalteceram os fãs. "Linda", elogiaram outros.