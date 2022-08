Esposa de Leonardo usa vestido com decote até o umbigo e transparência

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha esbanja sensualidade ao usar look com transparência, rendas e decote profundo

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 16h57

A influenciadora digital Poliana Rocha, que é a esposa do cantor Leonardo, agitou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 3, ao compartilhar um novo ensaio fotográfico. A musa caprichou ao mostrar toda a sua sensualidade nas fotos feitas com look ousado em um condomínio.

Nas imagens, Poliana apareceu com um vestido preto com transparência na saia e nos braços. O modelito foi todo feito em renda, com direito a um body por baixo e decote profundo até o umbigo.

Na legenda, ela refletiu: “Aprendi que... temos que ter amor próprio. Para depois sim, ter amor pelo outro!”.

Poliana Rocha faz homenagem para Leonardo

No dia do aniversário de 59 anos do cantor Leonardo, Poliana Rocha declarou o seu amor ao fazer uma homenagem para ele nas redes sociais. "Meu amor, Leonardo, hoje você completa mais um ano de vida e eu agradeço a Deus por isso, tal como todos os dias agradeço por Ele ter colocado você na minha vida, e poder compartilhar da vida ao seu lado. Feliz aniversário!", começou escrevendo.

"Que no final deste dia você sinta seu coração aconchegado e recheado de amor, carinho e muita alegria.. Eu tudo vou fazer para que assim seja, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Parabéns! Que Deus o proteja e lhe conceda muitos anos de vida, saúde, paz, amor e muita sabedoria! Eu te amo muito e quero vê-lo sempre feliz", completou Poliana.

Nos comentários da postagem, Leonardo agradeceu: "Obrigado, meu amor! Eu te amo", disse ele.

